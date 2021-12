Deputados acusam 'A Voz do Brasil' de fazer defesa de Dilma

Deputados do DEM pediram nesta quarta-feira, 13, ao procurador-chefe do Ministério Público Federal no Distrito Federal, Marcus Marcelus Goulart, que apure a suposta prática de infrações penais por parte do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Edinho Silva, e do diretor da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Pedro Henrique Varoni, por uso indevido do programa "A Voz do Brasil".



De acordo com o líder do DEM na Câmara, Pauderney Avelino (AM), e o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que assinam o documento, o programa está sendo usado para "atacar o Congresso Nacional" e fazer a defesa da presidenta Dilma Rousseff no processo de impeachment.



"Nas últimas edições do programa, notou-se franca propaganda em abono a teses de defesa da Presidente da República relativamente a procedimento para apurar prática de Crime de Responsabilidade e a tramitação do processo de impeachment", diz trecho do documento.



Os parlamentares pedem a instauração de inquérito para apurar "ilicitude da conduta dos fatos".

