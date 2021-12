Deputado Waldeck Carneiro é relator do processo de impeachment de Witzel

O deputado Waldeck Carneiro (PT) foi sorteado relator do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel, no Tribunal Especial Misto, que teve sua sessão inaugural realizada nesta quinta-feira, 1º.

No sorteio participaram cinco desembargadores e cinco deputados que formam o colegiado. O Tribunal Especial Misto tem até 120 dias para concluir o julgamento. Caso haja empate, o presidente do TJ dará o voto de minerva sobre o impeachment.

Serão necessários os votos dos de sete dos dez integrantes, isto é, dois terços da composição, para que o mandato de Witzel seja cassado. O ex-governador do Rio está afastado do cargo desde 28 de agosto, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No momento em que o Tribunal Misto receber a denúncia, o governador estará duplamente afastado no caso do processo de impeachment, por motivo de crime de responsabilidade.

“Total transparência. Nós vamos buscar a verdade. Estamos reunidos aqui para isso. Buscar a verdade e fazer justiça”, disse Claudio de Mello Tavares, presidente do TJ.

