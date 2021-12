Deputado tenta entrar com biscoito e queijo em presídio da Papuda

O deputado Celso Jacob (PMDB) tentou entrar com dois pacotes de biscoito e um de queijo provolone na cueca no Centro de Detenção Provisória da Papuda, em Brasília. O flagrante aconteceu quando o parlamentar retornava para o presídio após trabalho no Congreso. Ele está preso em regime semiaberto, portanto pode sair para trabalhar e retorna para dormir na cadeia.

A comida foi encontrada durante a revista. Após o flagrante, ele foi levado para o isolamento. De acordo com a Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe), ele pode ficar até 30 dias de isolamento, além de perder benefícios.

Jacob foi condenado a sete anos e dois meses em regime semiaberto por falsificação de documento público e dispensa de licitação. A irregularidade aconteceu durante 2003, quando ele era prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Sesipe, é proibida a entrada de internos com alimento no presídio sem autorização. Apenas familiares tem autorização para enviar alimentos para os presos no período de visita.

