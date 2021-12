Deputado Soldado Prisco deixa PSDB e se filia ao PPS

Em ano de eleição, o deputado estadual Soldado Prisco confirmou nesta terça-feira, 16, sua saída do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e filiação ao Partido Popular Socialista (PPS). O político explicou que se identifica mais com a ideologia do novo partido.

"O PPS tem um hitórico de luta por pautas de esquerda e eu combino com essa visão", comentou. Prisco disse, ainda, que a nova filiação já era planejada, sem afirmar há quanto tempo começaram as reuniões com os líderes do Partido Popular Socialista.

Segundo ele, a ideologia da nova legenda é o único motivo para a mudança, visto que não tem reclamações para com o partido tucano: "Eu só tenho a agradecer ao PSDB. Foi lá que eu tive espaço. Foi importante para tudo da minha vida política e sei que as portas estarão sempre abertas para mim".

A filiação oficial ainda não tem data para acontecer. O baiano explicou que o presidente nacional do PPS, deputado federal Roberto Freire, faz questão de estar presente na cerimônia e está organizando sua agenda para vir à Bahia. Prisco informou que até a sexta-feira, 19, haverá um dia fechado.

