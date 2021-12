Deputado se diz surpreso com a quebra do seu sigilo fiscal

O ministro TeoriZavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta quinta-feira, 29, a quebra do sigilo fiscal dos deputados federais pela Bahia Mário Negromonte Júnior e Roberto Britto, ambos do PP. Filho do ex-deputado federal e atual conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, Mário Negromonte, Mário Júnior não havia sido citado nas investigações até o momento.

Mário Júnior, em primeiro mandato como deputado federal, se diz surpreso com a decisão de quebra de sigilo fiscal e que foi avisado pela imprensa, mas garante que não há maiores preocupações. "Não sei por qualrazão houve este pedido. Nem fiquei sabendo disso, mas pode quebrar. Nunca fui notificado que estou sendo investigado de nada. Mas, quanto a isso (quebra do sigilo), é zero de preocupação. Pode quebrar, não tem problema nenhum. Confiança total na Justiça".

Já o deputado federal Roberto Britto teve a abertura de inquérito pedida pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em março. Foi ouvido e continua sendo investigado. Britto afirma que colocou todos os seus dados bancários, telefônicos e fiscais à disposição da Justiça desde março. "Não tenho receio de nada. Autorizei a quebra de sigilo e entreguei boa parte dos meus dados. Sustento que não tenho nada esconder. Zero. Sem problema nenhum".

O conselheiro Mário Negromonte não atendeu as ligações da reportagem de A Tarde. Contudo, Mário Júnior afirma que o pai vem sendo investigado há algum tempo e que a quebra de sigilo não é novidade. "O sigilo já está quebrado há muito tempo. Não tem nada contra ele. Todo este tempo de investigação e agora vai dizer que vai quebrar sigilo. A constatação que a gente tem é que não existe dividendos. Volto a dizer que a gente confia na Justiça e que logo logo tudo será esclarecido. A gente sabe qual vai ser o resultado final".

