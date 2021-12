Deputado quer emenda sem aval do governo

Parte dos deputados estaduais já começa a se articular na Assembleia Legislativa para a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição Baiana (PEC) que garanta a obrigatoriedade de o governo liberar os recursos de emendas parlamentares ao longo do ano que vem - quando haverá eleições.

Na linguagem parlamentar, os deputados querem que as emendas sejam impositivas. A PEC de autoria do deputado Euclides Fernandes (PDT), que conclamou os pares ontem em plenário em prol da matéria, já tem 26 assinaturas - da situação e oposição. O mínimo para tramitação é de 21 assinaturas. Não há assinaturas do PT.

As emendas são indicações de obras (praças, quadras, poços...), tratores e ambulâncias para municípios onde os deputados têm base de apoio.

Os deputados querem garantias. Pelo orçamento aprovado em 2013, por exemplo, cada deputado teria direito à R$ 600 mil em emendas. Mas a menos de três meses para o final do ano, até agora, nada foi liberado.

O governo atravessa crise financeira. O líder da situação, Zé Neto (PT), disse que está conversando com o governo para garantir que pelo menos parte dessas emendas ainda seja liberada em 2013. O líder da oposição, deputado Elmar Nascimento (DEM), disse que para sua bancada serão liberados, segundo Zé Neto, quatro tratores e três ambulâncias.

"São importantes para os deputados da oposição as emendas impositivas, para que fiquem independentes, e não com o pires na mão. Muitos precisam atender as necessidades das bases e não conseguem", disse Elmar.

Zé Neto diz que o assunto da PEC das emendas ainda não está na pauta. "Não é tão simples. Há uma questão orçamentária que deve ser considerada".

Eleições



O deputado Euclides Fernandes subiu à tribuna e fez um apelo aos pares para votar "esse projeto importante para que os deputados possam, oferecer compensações aos municípios que os deputados representam".

Ele lembrou que as eleições estão próximas e foi apoiado publicamente pelos deputados Carlos Ubaldino (PSD) e Sidelvan Nóbrega (PRB). Este citou as emendas de R$ 1 milhão para cada vereador de Salvador garantidas pelo prefeito ACM Neto (DEM).

Já assinaram a PEC das emendas impositivas os deputados Aderbal Caldas (PP), Adolfo Viana (PSDB), Álvaro Gomes (PCdoB), Bruno Reis (PMDB), Cacá Leão (PP), Capitão Tadeu (PSB), Carlos Geílson (PTN), Carlos Ubaldino (PSD), Deraldo Damasceno (PSL), Elmar Nascimento (DEM), Fabricio Falcão (PCdoB), Carlos Gaban (DEM).

Assinaram também Hebert Barbosa (DEM), Kelly Magalhães (PCdoB), Leur Lomanto Jr (PMDB), Luciano Simões (PMDB), Luis Augusto (PP), Nelson Leal (PSL), Paulo Azi (DEM), Pedro Tavares (PMDB), Roberto Carlos (PDT), Rogério Andrade (PSD), Ronaldo Carletto (PP), Sandro Regis (DEM), Sidelvan Nóbrega (PRB) e Tom Araújo (DEM).

