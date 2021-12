Deputado nega participação em esquema de fraudes no Fundeb

O deputado estadual Carlos Ubaldino (PSD) se pronunciou na manhã desta terça-feira, 14, e negou participação no esquema de fraude de licitações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que motivou a Operação Águia de Haia, da Polícia Federal (PF).

Durante a operação, que ocorreu nesta segunda, 13, os policiais federais realizaram buscas no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (AL-BA). Por conta do recesso, Carlos Ubaldino não estava no local, mas a ação foi acompanhada pelo advogado Ananias Daeds de Souza, do departamento jurídico do deputado.

Segundo a PF, o esquema realizado em 20 cidades baianas, uma de Minas Gerais e outra de São Paulo desviou pelo menos R$ 57 milhões do Fundeb.

Em entrevista ao jornalista Luiz Fernando Lima, dacoluna Tempo Presente do A TARDE, o parlamentar desafiou os outros 19 prefeitos citados na operação a sentarem "face a face" para o acusarem. <AUDIO ID=1539510/>

"Sou homem de bem, nunca recebi um centavo, exceto a doação feita e declarada no TRE, com muita justiça, e a moção de aplauso que eu fiz, pedido pelo prefeito de Itapicuru. Estou aqui como homem público, de cabeça erguida, pronto para provar a minha inocência. Um homem com 69 anos de vida ilibada. Eu nunca tive em Justiça nem em delegacia", afimou ele.

Em relação à doação de R$ 21 mil para a sua campanha, feita em 2014 pelo empresário Kells Belarmino Mendes - preso nesta segunda, 13, durante a operação da PF -, o deputado respondeu que conheceu o empresário na cidade baiana de Correntina e esta seria uma necessidade de campanha.

"Certamente o meu pessoal, correndo atrás de doações, conseguiu a doação de R$ 21 mil. Não é só o deputado. É o pessoal do gabinete que fica correndo atrás".

