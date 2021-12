Deputado Natan Donadon se entrega à PF em Brasília

O deputado Natan Donadon se entregou nesta sexta-feria, 28, à Polícia Federal (PF) em Brasília. De acordo com a assessora do parlamentar, Tatiana Soares, ele se apresentou ao superintendente Marcelo Mosele, em local ainda não informado. Na ocasião, segundo ela, o deputado assinou termo de apresentação e agora já não é mais considerado foragido. A PF, no entanto, ainda não confirma oficialmente a apresentação do deputado.

Ela afirmou também não saber para onde o deputado seria encaminhado pela PF. A assessora explicou que Donadon demorou a se entregar porque não imaginava que o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubaria seu recurso e ele estava tentando um acordo para se apresentar. Tatiana Soares disse que, em nenhum momento, o deputado teve a intenção de fugir.

Na quarta-feira, 26, o Supremo determinou a imediata prisão do deputado, que foi condenado pelo tribunal à pena de reclusão de 13 anos, 4 meses e 10 dias, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de formação de quadrilha e peculato. Ele foi punido sob a acusação de ter desviado recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia por meio de contrato simulado de publicidade. Desde esse dia, a PF realizava buscas em Brasília e em Rondônia para tentar encontrar o deputado federal que sumiu desde que o mandado de prisão do STF se tornou público.

