Deputado Marcell Moraes denuncia extorsão de site noticioso de Salvador

O deputado Marcell Moraes (PV) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa, na tarde desta terça-feira, 21, para denunciar que tem sido vítima de extorsão do site Varela Notícias. Segundo ele, o site publica matérias tendenciosas e inverídicas sobre seu mandato e de sua irmã, a vereadora Marcelle Moraes, buscando obter dinheiro para que a informação seja suprimida do site. Em notas, o Varela Notícias nega as acusações e afirma que tomará providências judiciais cabíveis contra o deputado (leia abaixo).

Disse que se trata de uma gangue de corruptos. Ele disse que irá denunciar a extorsão hoje ao Ministério Público da Bahia e à Polícia Federal, além de processar o site, o jornalista de prenome Breno, que estaria escrevendo as matérias.

"Venho sofrendo chantagem do Varela Notícias. Há dois anos eles publicam matérias tendenciosas e tentam falar comigo. Matérias pejorativas a troco de querer me extorquir. O seo Varela que se respeite e vai extorquir outro, pois eu sou limpo. Eles querem dinheiro!", disse o deputado, exaltado. "Extorsão é crime e não vamos retroceder!", repetiu.

Site responde - Em nota enviada ao A Tarde, o site Varela Notícias disse lamentar as declarações do deputado Marcell e que as acusações são "infundadas" e "caluniosas". Disse, ainda, que ele deve provar o que disse e que tomará as providências judiciais cabíveis diante das palavras do deputado. O site afirma também que Marcell atenta contra a liberdade de imprensa e que não possui acordos com quaisquer políticos como insinua o deputado.

Veja a nota do site na íntegra:

"O Varela Notícias lamenta as declarações do deputado Marcell Moraes (PV), que usou a tribuna da Assembleia Legislativa da Bahia (Al-BA) na tarde desta terça-feira (21) para fazer acusações infundadas e caluniosas contra o site de notícias, o apresentador Raimundo Varela, sua esposa e diretora Sheila Varela e o jornalista Breno Cunha.

Em um momento no qual grande parte da sociedade questiona a credibilidade da classe política, é inconcebível que um parlamentar pago com o dinheiro público, na casa do povo, atente contra a liberdade de imprensa e, mais do que isso, tente coibir a fiscalização de um mandato parlamentar e desmerecer o trabalho de toda uma classe, que tem como objetivo levar informação e transparência dos cargos públicos para os cidadãos.

Desde a sua criação, em 2012, o Varela Notícias se preocupou em fazer rondas constantes a fim de assistir de perto gastos de políticos e máquina pública que de alguma forma estão relacionados com a Bahia e o seu povo. Porque faz parte do trabalho do site, as pessoas precisam saber e a imprensa é livre para isso.

O Varela Notícias reitera que não possui nenhum acordo com quaisquer políticos, como insinua o referido deputado, e não aceitará acusações do tipo. O site seguirá cumprindo com seu dever, sempre com responsabilidade, transparência e seriedade, atributos que garantiram a credibilidade sustentada por Raimundo Varela em seus 40 anos de serviços prestados à sociedade baiana, e garantem a marca de 3 milhões de acessos mensais ao portal.

Quanto às caluniosas acusações proferidas pelo deputado, o próprio deveria tentar prová-las, antes de mais nada. Todavia o Varela Notícias tomará as medidas judiciais cabíveis."

