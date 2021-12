O deputado federal Major Olímpio (Solidariedade-SP) interrompeu na manhã desta quinta-feira, 17, a cerimônia de posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos gritos de "vergonha" e foi retirado do local.



O deputado começou a se manifestar assim que a presidente Dilma Rousseff iniciou o seu discurso. Ele foi retirado por seguranças e foi hostilizado pelos presentes, em sua maioria apoiadores da presidente Dilma e do ex-presidente Lula, que gritavam "não vai ter golpe". Após o tumulto, Dilma continuou o seu discurso.

Carla Araújo, Lorenna Rodrigues, Eduardo Rodrigues, Anne Warth e Adriana Fernandes | Estadão Conteúdo Deputado Major Olímpio grita 'vergonha' e tumultua cerimônia de posse de Lula

adblock ativo