Deputado estadual Robinho é condenado por atos de improbidade administrativa

O deputado estadual e ex-prefeito de Nova Viçosa (distante a 814 km de Salvador), Carlos Robson Rodrigues, conhecido como Robinho, foi condenado nesta quarta-feira, 25, por atos de improbidade administrativa praticados em 2006. No julgamento, o ex-presidente da Comissão de Licitação do município, Stelio Antunes Saúde, também foi considerado culpado.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), os réus teriam fraudado uma licitação para a prática de serviço de transporte escolar em Nova Viçosa, firmando contrato ilícito no valor em torno de R$ 1,5 milhões com a construtora LRV, única participante no processo. No entanto, um documento apresentado pela própria empresa alega que o intuito social não possuía nenhum tipo de relação com o serviço solicitado no edital.

Contudo, as investigações do MPF apontam que a prática foi realizada sem a pesquisa de preços do serviço contratado. A comissão de licitação havia ignorado a documentação apresentada pela empresa que, por sua vez, não apresentou qualquer documento que comprovasse sua capacidade técnica para a realização do transporte escolar.

Carlos e Stelio foram condenados ao ressarcimento dos valores desviados e o pagamento da multa civil de R$ 20 mil, além de suspensão dos direitos políticos por cinco anos.

