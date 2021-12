Deputado do PSL sofre atentado a tiros e revida

Na manhã deste domingo, 16, o carro em que estava o deputado federal Loester Trutis (PSL-MS) e sua equipe sofreu um atentado a tiros. O parlamentar publicou nota em sua página na rede social Facebook e contou que estava a caminho da cidade de Sidrolândia quando seu veículo foi atingido por cerca de cinco tiros. Trutis disse ainda que revidou o ataque e aguardou a chegada da polícia.

''Graças a Deus pude revidar e aguardar chegar a polícia. Quem achou que eu ia parar ou me calar, digo que estamos apenas começando e sigo trabalhando'', afirmou.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) prestou apoio ao parlamentar. A polícia está investigando as circunstâncias, bem como autoria e motivação. Todos que estavam no veículo estão bem e devido ao ocorrido, o deputado cancelou a sua agenda no domingo.

