Deputado diz que prefeitura investiu mais no metrô do que governo

O deputado estadual Pablo Barroso (DEM) afirmou nesta quinta-feira, 9, que a prefeitura abriu mão de cerca de R$ 2,5 bilhões por dez anos com a cessão de ativos, isenções tributárias e concessão de créditos para viabilizar as obras do metrô de Salvador.

Barroso participou nesta quinta, da visita do ministro das Cidades, Bruno Araújo, às obras do sistema metroviário. "Em 2013, a prefeitura abriu mão do ISS sobre os serviços para as obras de instalação do metrô e reduziu o mesmo tributo de 5% para 2% sobre os serviços de transporte metroviário de passageiros", afirmou.

Além disso, ele complementa, a prefeitura cedeu ativos à CCR e ao governo do estado. "Foram R$ 855 milhões em ativos relativo à Companhia de Transporte Salvador, que foi repassada para gestão do Estado. Outros R$300 milhões foram da cessão de direitos sobre terrenos e haveres correspondentes a convênios com a União", destacou.

"Com isso, entre ativos, isenções e concessão de créditos, a Prefeitura abriu mão de cerca de R$ 2,5 bilhões por dez anos, recursos que deixaram de ir aos cofres do município e foram aplicados para viabilizar o metrô. Ou seja, a Prefeitura investiu mais no metrô do que o governo do estado, pois trata-se de uma obra feita essencialmente com recursos da União e iniciativa privada", disse ele.

