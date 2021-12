Deputado convida Yoani a debater Cuba na Assembleia

Salvador - A passagem da blogueira cubana Yoani Sánchez continua rendendo debates na Assembleia Legislativa da Bahia e manifestações contrárias de setores do PT e PCdoB. Para tentar colocar Yoani cara a cara com seus críticos no Legislativo baiano, o deputado Uziel Bueno (PTN) fez um convite formal para que ela compareça à Casa nessa quarta e dê sua versão sobre o que pensa em relação a Cuba. Caso ela não tenha tempo, devido aos compromissos na capital baiana, Bueno, pretende levar uma comissão de parlamentares para conversar com ela durante o almoço, num restaurante do Pelourinho.



Na sessão de segunda-feira, 18, da Assembleia, o deputado Álvaro Gomes (PCdoB) em discurso inflamado, disse que Yoani era "persona non grata" na Bahia e estaria à serviço da "CIA e do capital internacional". Bueno classificou a posição do colega de "ridícula", ironizando que o comunista estaria muito influenciado pelos filmes americanos sobre o tema "teoria da conspiração".



Gomes diminuiu o tom do discurso, na sessão dessa terça, 19, embora mantivesse suas críticas. Ele sacou uma velha máxima do filósofo Voltaire para esclarecer que não investiu contra a liberdade de imprensa: "Posso não concordar com o que dizes mas defenderei até a morte o direito que tens de dizê-lo". Garantiu não ter se colocado "contra o direito dela se expressar", mas voltou a acusar Yoani, sem apresentar provas, de ser "financiada" para atacar o regime de Cuba, país controlado pelo irmãos Fidel e Raul Castro desde 1959. Disse também que ela tem uma posição "retrógrada, atrasada e contrária ao regime que implantou a Justiça Social, é um exemplo de democracia e direitos humanos".



Mal de Parkinson - As palavras de Gomes foram novamente reiteradas pela colega de legenda Kelly Magalhães (PCdoB) que também acusou, sem provas, a blogueira de "ser financiada para desestabilizar o sistema de Cuba", país que, segundo ela "acaba de descobrir o mal de parkinson (sic)". Além disso, esclareceu ser contra a suposta "farsa montada por alguns que estão financiando essa viagem dela".



Outro defensor do regime cubano, o líder do PT, deputado estadual Yulo Oiticica acusou os Estados Unidos de manter uma prisão como Guatánamo, cujo regime de desrespeito à pessoa humana seria pior que em qualquer ditadura. Lembrou que o PT não pode ser acusado de cercear a liberdade de imprensa por ter lutado por ela durante o regime militar. Já o deputado Jairo Azi (DEM) se disse surpreso com o fato de petistas e comunistas ficarem tão temerosos com as palavras de uma simples cidadã cubana.



Esquerda socialista - Através de nota, divulgada na manhã desta terça em Salvador, a Esquerda Popular Socialista (EPS), tendência interna do PT, que tem no deputado federal Valmir Assunção - líder do Movimentos dos Sem-Terra (MST) na Bahia - uma de seus criadores, criticou duramente a presença da blogueira no Brasil. Para a EPS ela promove "o neoliberalismo" e serve "aos interesses de intervenção política pelo governo norte-americano".

Acusa também que ela seria "financiada pela Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) com um salário de 6 mil dólares por mês" e "mantém relações com representantes da Repartição de Interesses dos EUA, em Havana, de quem recebe instruções". Para o secretário de formação política do PT-BA, Murilo Brito "o posicionamento da dissidente leva a um equívoco: Cuba tem um governo de inclusão social, com importantes avanços em diversos indicadores sociais, como educação, saúde e segurança alimentar, apesar do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Este sim, um atentado contra a liberdade de toda uma nação", afirma.



Já o deputado Assunção reforçou as críticas em pronunciamento na Câmara Federal. Disse que os protestos da União da Juventude Socialista, grupo formado por universitários ligados ao PT e PCdoB, ocorridos em Feira de Santana durante a visita de Yoani "são resultados da sua postura de agressão contra o governo cubano, que promoveu a maior transformação social das Américas".

Visita ao Congresso - Yoani Sánchez confirmou uma visita ao Congresso nesta quarta, 20, para falar de sua luta pela liberdade em Cuba. Ela irá à Brasília após contatos com o deputado Otávio Leite (RJ) e com o senador Álvaro Dias (PR), ambos tucanos.

O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), comprometeu-se a pôr em votação na sessão um requerimento solicitando que a Polícia Federal proteja a blogueira cubana durante sua permanência em território brasileiro.

Henrique Alves levará ao plenário um texto alternativo ao requerimento original apresentado na terça pelo deputado Mendonça Filho (DEM-PE), que não foi aceito por setores governistas. "Essa não é uma questão de oposição ou de governo. (O tratamento a Yoani) está constrangendo o Brasil todo. Não é tradição do povo brasileiro (esse tipo de manifestação)", afirmou Henrique Alves.

