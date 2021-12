Deputado comunista decreta Yoani Sánchez "persona non grata"

O deputado estadual Álvaro Gomes (PCdoB) decretou no início da tarde dessa segunda, em discurso na Assembleia Legislativa, a blogueira cubana Yoani Sánchez, "persona non grata" na Bahia, "pelos democratas e revolucionários" por estar "à serviço do imperialismo" e ser "financiada pela CIA" para, conforme o comunista, "desestabilizar um dos regimes mais bonitos e reconhecidos pelo mundo, que é o de Cuba".

Primeiro a discursar na sessão dessa segunda, Gomes, meio alterado como se estivesse em um comício, insistiu que Yoani está "à serviço da direita" para criticar o regime cubano, "quando deveria exaltá-lo, por suas conquistas sociais" e até justificou a hostilidade com que foi recebida por grupos da Juventude Socialista ao desembarcar nos aeroportos de Recife e Salvador. "Quem não é bem vista no seu país, não pode ser bem recebida aqui".

Gomes aproveitou para saudar a vitória do presidente Rafael Correa no Equador e disse que o retorno de Hugo Chaves à Venezuela era um "castigo divino" contra os que cometeram "o pecado mortal" de decretar sua morte. Por fim, deu "vivas" a Cuba, a Fidel Castro, a Chavez e Rafael Correa. Logo depois, a deputada Kelly Magalhães (PCdoB) disse que "assinava em baixo" às palavras do colega, mas não repetiu as críticas de Gomes.

adblock ativo