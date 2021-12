Deputado compara manifestação do PT a ação de facções criminosas

As manifestações organizadas pelo Partido dos Trabalhadores logo pela manhã desta quarta-feira, 24, no entorno do Aeroporto Internacional de Salvador, contra o julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), em Porto Alegre, foram comparadas pelo deputado federal Arthur Maia (PPS-BA) a protestos de facções criminosas no Rio de Janeiro.

Segundo o parlamentar, os militantes atrapalhavam o trânsito nas proximidades do complexo 2 de Julho, em São Cristóvão, o que ocasionou um engarrafamento nos dois lados da via. O ato começou por volta das 5 horas e foi finalizado às 7h20.

“Hoje cedo, quando fui pegar o avião, tinha militância paga do PT tentando atrapalhar o trânsito, com o intuito de impedir que as vias públicas fossem utilizadas pela população. Isso me lembrou alguns acontecimentos que já vimos várias vezes no Rio de Janeiro, quando se proíbe visita íntima nos presídios e a facção criminosa ataca a sociedade”, disse Maia no início da tarde já em Brasília.

As ações coordenadas do PT nesta quarta-feira, alinhadas ao julgamento no Sul do país, é algo inédito na política nacional. “Não é nada popular, é partidária; não é contra o juiz (Sérgio Moro), é contra a sociedade. As pessoas comuns que pagam”, destaca o deputado.

