Deputado chega ao Senado com colete à prova de balas para depor na CPI da Covid

Personagem central na denúncia referente ao contrato firmado pelo governo Bolsonaro para a compra da vacina Covaxin, o deputado Luis Miranda (DEM) chegou para depoimento nesta sexta-feira, 25, na CPI da Covid com um colete à prova de balas.

Presidente do colegiado, o senador Omar Aziz (PSD) suspendeu a sessão pouco depois de dar inícios aos trabalhos, para aguardar a chegada do parlamentar e de seu irmão Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, peça central no caso.

Ex-chefe de Importação do Departamento de Logística em Saúde, o servidor também depõe nesta sexta no colegiado. Luis Ricardo denunciou suposta pressão no Ministério da Saúde pela importação do imunizante indiano. O contrato, no valor de R$ 1,6 bilhão, é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF). O governo não chegou a efetivar o pagamento e nenhuma das doses acertadas foi entregue até agora.

Este foi o único contrato do governo para a aquisição de vacinas contra a Covid-19 que teve um intermediário: o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano.

Entre os indícios de supostas irregularidades, está o preço de cada dose: R$ 80,70. Para efeito de comparação, cada dose do imunizante de Oxford/AstraZeneca custou R$ 19,87/dose. Além disso, levanta suspeitas o tempo recorde para assinatura do contrato (97 dias) - período bem menor do que a negociação com a Pfizer (330 dias).

Miranda diz que alertou Bolsonaro sobre as suspeitas de ilegalidades na negociação. O governo levantou suspeitas sobre um documento citado por Miranda e determinou à Polícia Federal que investigue os irmãos.

