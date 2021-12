Deputado busca aprovação do selo Made in Bahia em produções das indústrias

O deputado estadual Alex da Piatã (PSD-BA) protocolou na Assembleia Legislativa da Bahia um projeto de lei com o objetivo de tornar obrigatório o selo "Made in Bahia/Brasil" em indústrias e fábricas que produzem em solo baiano. O projeto tramita na Alba desde 2018

Alex da Piatã, que também é líder do PSD, debate com bancadas e Frente Parlamentar do Empreendedorismo a aprovação do projeto de lei. Em caso de aprovação e sanção, as empresas terão que se regularizar em até um ano.

O deputado projeta que os produtos serão ainda mais valorizados caso o projeto seja aprovado. "Os baianos e aqueles que habitam o nosso estado e as fábricas e indústrias serão beneficiadas, pois será um importante incentivo para o consumo, dada a divulgação", explica.

Alex da Piatã também acredita que o crescimento do consumo irá gerar mais lucro para as empresas e a possibilidade de novos empregos.

