Deputado baiano elogia feliciano por projeto da "cura gay"

Contrariando a postura do PSB, cuja grande maioria dos integrantes condenou a aprovação na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, do projeto que permite a psicólogos promover tratamento para "curar" a homossexualidade, o deputado estadual Pastor Isidório de Santana (PSB) saudou a iniciativa e elogiou o empenho do deputado Marcos Feliciano (PSC-SP), presidente da CDH nesse sentido.

"Parabenizo o deputado Feliciano pela aprovação do projeto que permite a psicólogos atender pessoas com dúvidas de sua identidade sexual", disse, na tarde dessa quarta, para um plenário vazio da Assembleia Legislativa, onde estavam apenas o presidente da sessão, deputado Carlos Brasileiro e a deputada Luiza Maia (ambos do PT).

Depois de seu discurso, Isidório explicou que aguarda apenas a confirmação da "cura gay" pelo Congresso Nacional (se isso efetivamente ocorrer) para apresentar dois projetos em nível estadual que dependem da "liberação" dos psicólogos. O primeiro para dar assistência psicológica no serviço público a homossexuais arrependidos ou heterossexuais com tendências a homossexualidade e o segundo para prestar o mesmo apoio a pessoas vítimas de "infidelidade conjugal". A segunda iniciativa foi batizada, pejorativamente, por alguns deputados como "projeto consola corno".

Para Isidório, seria "falta de democracia" barrarem o projeto da "cura gay" antes dele ir a votação em plenário da Câmara dos Deputados.

