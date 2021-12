Deputado baiano atribui atentado em Boston ao casamento gay

Centro de mais uma polêmica, o deputado-pastor Isidório de Santana (PSB) é acusado por integrantes do seu próprio partido de retrógrado e reacionário por suas posições contra o movimento homossexual. Mas não recua. Afirma que não está preocupado se for expulso do partido e acha que está sendo perseguido por suas posições religiosas. Na sua visão, o avanço dos homossexuais estaria deixando Deus irritado e o resultado seria a seca do Nordeste, as enchentes do Sudeste, os atentados em Boston e as ameaças da Coreia do Norte. Garante que mantém seu apoio ao deputado-pastor Marco Feliciano enquanto ele se mantiver fiel à Bíblia.



Houve forte reação de alguns integrantes do PSB às declarações do senhor em relação aos homossexuais, inclusive da presidente do partido na Bahia, a senadora Lídice da Mata. O senhor vai sair do PSB? Qual será a atitude?

Tenho o maior respeito e admiração pela senadora Lídice da Mata. Estou no partido, principalmente, por causa dela e outras figuras sérias e honestas da legenda. Agora, em toda família tem uma ovelha negra. Me tomam por uma ovelha negra pelo meu direito de não concordar com a prática gay. Não concordo com essa história "gay, gay, gay, o Brasil é gay!". Quem concorda com isso bote a cara na rua e se assuma como Daniela Mercury fez. Não tenho nada contra. Só acho ilusão. Porque o homem nasce com o pênis e a mulher com a vagina. Em relação aos dois vereadores do PSB que me criticaram (Fabíola Mansur e Sílvio Humberto), assim como eles não me conhecem, também não os conheço. Aliás, conheço a vereadora como comandante de bagunça. Porque quando meia dúzia de rapazes escandalosos estava lá na Ribeira, dizendo que o deputado-pastor Marco Feliciano não iria entrar no templo, quem estava bancando os cartazes foi ela.

O senhor se preocupa com o avanço do movimento gay?

Essa coisa está ficando muito perigosa, porque na verdade o que tem por detrás é uma lei, o Projeto 122, onde eles (os gays) pretendem virar deuses.

É a proposta que torna crime inafiançável a homofobia?

Isso. Homofobia é você violentar, agredir a pessoa pelo seu pensamento sexual. Não é você ter seu pensamento contrário. Nunca vai encaixar na minha cabeça mais a loucura que eu tinha, quando eu estava praticando isso eu estava possuído, infestado por demônios. Nossos pais nos ensinaram a ser hétero. Essa questão de homo vem de lá de Roma, da Grécia e sempre existiu. Agora não é possível a gente chegar numa praça pública com nossos filhos e ver dois homens se mordendo, se masturbando. Isso é molequeira! Se quiser fazer seu sexo lícito ou ilícito, procure quatro paredes.

O estatuto do PSB é mais ou menos parecido com o do PT, de apoio à luta homossexual. O senhor saiu do PT por este mesmo motivo, por não concordar. O senhor desconhecia que o PSB também seguia esta linha?

Não sou um homem orgânico. Sou um deputado oriundo das camadas pobres da sociedade. Quero fazer meu trabalho, seja defendendo preço baixo para o gás de cozinha, seja recolhendo os drogados das ruas. Se for necessário deixar de ser deputado, deixarei com muita honra. Partido a gente pode perder. Não posso perder Jesus, não posso deixar de ter meu nome escrito no livro da vida. Aquele que o rapaz escandaloso, o (deputado) Jean Wyllys chamou de piada, a Bíblia. E que nós evangélicos e católicos somos palhaços e as igrejas circos. Palhaço é coisa boa, faz as pessoas alegres. Pior é ele que está pregando o fim da humanidade. O sexo santo é o heterossexual.

O que o deputado Feliciano disse ao senhor naquela passagem tumultuada por Salvador?

Se o Jean Wyllys fosse presidente da Comissão de Direitos Humanos, a bicharada iria estar alegre. Extinga-se a família. A Bíblia diz que este sentimento de homem com homem, mulher com mulher é torpe, perverso. Feliciano é pastor, está defendendo seus valores. O deputado me disse que está acostumado a apanhar, ser vaiado, criticado e que nunca vai fazer o mesmo, mas vai continuar pregando a palavra para o povo de Deus que o elegeu. Não estou defendendo Marco Feliciano. Estou defendendo o servo de Deus, o profeta Marco Feliciano. É que ele ainda não teve a coragem de dizer que, na hora que liberar o casamento homossexual no Brasil, isso aqui vai virar uma desgraça. Não vai ter Dilma, não vai ter Lula, não vai ter Eduardo Campos para dar jeito nesta Sodoma que já está aí, a seca matando. Não tem quem dê jeito porque estão bulindo numa coisa chamada natureza e ela é comandada por Deus.

O senhor está atribuindo a seca no Nordeste a esta liberalização sexual?

A Bíblia fala que, se nos últimos tempos se multiplicasse a iniquidade, aconteceria esses fenômenos. Foi só Barack Obama começar a falar em casamento gay que o bicho começou a pegar, atentado em Boston, ameaça de Coreia do Norte...

Seria um castigo de Deus?

Já são sinais dos tempos. Uma cidade como São Paulo, estruturada debaixo d'água, fragilizada por um pouco de chuva? Vá lá viadagem, se bote contra Deus. Vá lá os partidos políticos, se posicionem contra Deus. Se continuar como vai aqui, vamos perecer. As estruturas falidas. A seca vai ampliar e não tem governo, não tem política nem partido que dê jeito. Pois estão bulindo com um camarada chamado Deus, que, lá atrás, cegou os primeiros homossexuais e tampou-lhe fogo (referência à passagem bíblica da destruição de Sodoma e Gomorra). Hoje não defendemos isso, pois vivemos pela graça.

Embora seja um homem de Deus, que segue a Bíblia, não acha que foi uma crueldade muito grande o que ocorreu com Sodoma e Gomorra?

Não acho não, porque Deus é soberano. A Bíblia diz que não devemos arguir a Deus, o que ele faz só cabe, ponto final. Seca na Bahia, ponto final. Nas horas de tribulação ele salvou seu povo. A gente só vê quando ele puniu. Deus é amor, mas é Justiça também.

O senhor também foi muito atacado ao criticar a cantora Daniela Mercury por se declarar homossexual...

Fui satanizado. Ela é uma grande cantora, uma artista, mas é cada qual no seu cada qual. Quando chega na hora da fé e na hora dos meus pensamentos individuais, não misturo as coisas. É como o respeito que tenho pela senadora Lídice. A respeito muito, mas mantenho minha palavra. Ela não entende da minha religião, da minha fé mando eu. Ela é de Oxum, eu sou de Jesus.

Mais isso não é incompatível num mesmo partido?

Partido deveria ser democrático. Imagine, só defendem as minorias. Agora para a gente, que temos os nossos pensamentos, eles estão sendo intolerantes. Evangélico vota, católico vota. São quem decidem eleições, precisam ser respeitados.

Na opinião do senhor, Daniela Mercury deveria ser mais discreta, não publicizar sua preferência sexual?

Isso. Deveria continuar como estava. Ela começou cantando "amor de Julieta e Romeu". O que mudou? Agora é amor de Julieta com Julieta? Ela foi recebida no Rio com o pessoal cantando "Maria Sapatão, de dia é Maria, de noite é João". Eu tava lá? Foi o pastor Isidório? Nós não fazemos esses movimentos desrespeitando ninguém. Agora, no dia que o povo de Deus resolver ir para a rua, eles vão desaparecer pois são minoria. Alguns deputados evangélicos estão rejeitando Feliciano em função de toda esta polêmica.

O senhor mantém seu apoio?

Deus falou na Bíblia: digam aos covardes que voltem. Continuarei defendendo o pastor Feliciano enquanto ele for homem de Deus.

Voltando ao PSB. Seus colegas de partido, inclusive a senadora Lídice, usaram palavras muito duras contra o senhor e exigem que o senhor se retrate.

Ela me chama de insano, diz que vai me chamar para uma conversa séria ou seja, eu não sou sério. Me chama de maluco, reacionário, segundo ela. O que interessa é que Deus me conhece, quem me justifica é Jesus. Eu estou deputado, passando uma missão. Quem sabe Deus me colocou aqui porque outros engravatados não têm coragem de dizer o que eu digo?

Acha que esta posição contra os gays é maioria na Assembleia Legislativa?

Maioria absoluta. Mas, se o senhor for com um papel com um projeto pró-viadagem, todos eles assinam, com exceção dos homens e mulheres de Deus. Meu partido ainda é o PSB desde quando se retrate, me respeite como pessoa. Eles que se retratem, pois foram antidemocráticos comigo. Publicam uma nota de repúdio contra um deputado que está defendendo sua fé?

O senhor tinha um projeto para dar assistência psicossocial a homossexuais arrependidos...

Vou procurar novamente este projeto para dar entrada aqui na Assembleia, é um direito meu. Não estou dizendo que vá se obrigar ninguém. Mas é preciso abrir uma porta para aqueles que assim desejem.

O senhor já declarou que, quando era homossexual, só fazia sexo dopado ou bêbado. Era assim?

São é que eu não estava. No mínimo, cheio de demônio, estava com visão, para eu querer macho em cima de minhas costas...

Desde que surgiu esta polêmica, com a visita de Feliciano, o senhor conversou com o governador Jaques Wagner? Ele manifestou alguma contrariedade com suas declarações?

Gosto do governador justamente pela sua maneira republicada e serena. Ele deve até não gostar de alguma coisa que eu digo, mas respeita meu direito de ter chegado aqui pelo voto. Sou da base aliada, confio nele, respeito sua sensibilidade. Veja a diferença. A presidente Dilma inaugurou a Arena Fonte Nova e só falou do candomblé, nos orixás do Dique e não teve a coragem de citar pastores evangélicos que estavam lá, sentados comigo. Já o governador se preocupa em citar a presença dos pastores.

Os evangélicos creem na visão bíblica segundo a qual o mundo foi criado há 10 mil anos. E a pré-história, deputado, os dinossauros, os mamutes, que a ciência provou existirem milhões de anos antes, como explicar?

Evangélicos e católicos podem até respeitar a ciência, mas ela sai da Bíblia. Para nós, a Bíblia é uma referência. Nós não vamos atrás dos cientistas porque quando eles estão morrendo ficam pedindo a Bíblia. O livro sagrado diz que o mundo era sem forma e vazio.

adblock ativo