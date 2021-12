Deputado baiano acredita que a imprensa demoniza a política

Em meio a discussões sobre o projeto de um Novo Código Comercial Brasileiro, promovidas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA) com o apoio do Grupo A TARDE, o deputado federal peemedebista Arthur Maia aproveitou para fazer alguns "desabafos" sobre a fama da política brasileira.

Durante evento realizado na Casa do Comércio, na manhã desta segunda-feira, 26, o parlamentar baiano afirmou que a imprensa tem promovido a "demonização da política", ao privilegiar a exposição da "banda podre da classe ", por interesses de audiência, em detrimento dos projetos apresentados por políticos honestos, que acredita ser a grande maioria.

"A boa política, a qual me dedico, é uma coisa sagrada. É o único instrumento público capaz de promover verdadeiras mudanças. Essa postura generalista, que coloca todos os políticos como marginais e corruptos, provoca uma descrença dos jovens na política", aborda Arthur Maia.

Essa "demonização midiática", sugere o deputado, invoca uma inversão dos interesses juvenis do século XXI, em relação ao século anterior. Enquanto em sua geração os jovens apresentavam forte interesse pela redemocratização política, acredita Maia, hoje eles se posicionam de forma "apolítica".

Acompanhando o posicionamento do parlamentar baiano, o deputado federal do estado de Sergipe, Laércio Oliveira (PR), que também esteve no evento, compartilha a crença de que há uma certa omissão midiática quanto aos bons projetos analisados na Câmara de Deputados, a destacar o próprio Novo Código Comercial.

"A Câmara de Deputados é uma casa fantástica, (mas) a mídia destaca outras coisas que considera nacionalmente como mais interessantes", sugere Oliveira.

