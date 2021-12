Deputado aponta Ricardo Barros como mentor de pressão para compra da Covaxin

Em seu depoimento à CPI da Pandemia na noite de ontem, 25, o deputado Luís Miranda (DEM-DF) confirmou que o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) citou o nome do deputado federal e ex-ministro da Saúde no governo Temer, Ricardo Barros (PP-PR), como mentor por trás das supostas irregularidades na compra da Covaxin.

A revelação de Miranda, que veio após o deputado afirmar que Bolsonaro e Pazuello tinham conhecimento das irregularidades praticadas no ministério, foi feita após questionamento do senador Alessandro Vieira (Cidadania-CE), que questionou se o depoente teria "coragem" de citar o nome do deputado citado por Bolsonaro em reunião prévia.

Anteriormente, Miranda teria dito à CPI que em reunião com Bolsonaro no dia 20 de março, na qual informou as irregularidades ao presidente, o gestor do Planalto teria dito que iria encaminhar a denúncia ao Diretor-Geral da Polícia Federal e afirmado que isso seria "rolo de um deputado" do qual Miranda "não lembrava o nome". Pressionado pela comissão, Miranda confirmou se tratar de Ricardo Barros.

"Acho que eu já cheguei no limite de complicar minha... Não é que eu não esteja querendo colaborar. A CPI vai chegar [ao nome] e o Brasil vai perceber que estamos vivendo uma hipocrisia", declarou Miranda ao confirmar o nome de Barros.

Diante do fato, o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), encaminhou pedido para que a Polícia Federal e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), providenciem proteção para a família do deputado Luis Miranda e ao seu irmão, o servidor Luis Ricardo Miranda.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) anunciou que vai pedir a convocação de Ricardo Barros para depoimento e o relator da comissão, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), lembrou que Barros apresentou emenda para autorizar compra da Covaxin sem autorização da Anvisa.

Pelo Twitter, o deputado Ricardo Barros afirmou que não participou de nenhuma negociação em relação à compra das vacinas Covaxin. “Não sou esse parlamentar citado”, registrou o deputado, acrescentando que “a investigação provará isso”. Barros negou que tenha indicado a servidora Regina Célia, fiscal de contratos que teria autorizado a continuidade do processo de compra da Covaxin dentro do Ministério da Saúde. O deputado afirmou não ter “relação com esses fatos”.

adblock ativo