Deputado aciona MPF após Miranda acusar Ministério da Saúde de bloquear acesso do irmão a sistema

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) vai entrar com uma ação no Ministério Público Federal (MPF) para cobrar explicações sobre o suposto bloqueio do acesso do técnico do Ministério da Saúde, Luís Ricardo Miranda, ao sistema digital da pasta.

Luís Ricardo alega ter sofrido pressão dos seus superiores para agilizar a documentação para importação da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19, apesar das irregularidades e inconsistências no contrato. Ele depôs à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia na última sexta-feira, junto com o seu irmão, o deputado federal Luís Miranda.

Na tarde deste domingo, 27, Luís Miranda compartilhou no Twitter o print de uma mensagem do seu irmão com uma foto do seu acesso bloqueado ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do ministério.

"Isso é ilegal", responde Miranda no aplicativo de mensagem.

Na publicação, ele diz que o ato evidencia a "perseguição" sofrida pelo irmão, que ressalta, entrou na pasta por meio de concurso público.

"Aos defensores de bandidos, meu irmão acaba de descobrir que bloquearam ele do sistema do @minsaude, vale ressaltar que ele é funcionário de carreira! Isso é ilegal, perseguição e só comprova que eles tem muito para esconder... Meu irmão @guitargtr eu não vou te abandonar", escreveu.

No pedido, Alexandre Padilha argumenta que o impedimento do acesso ao sistema pode prejudicar a importação de vacinas, setor de responsabilidade de Luís Ricardo, e que pode configurar tentativa de obstrução das investigações. As informações são da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

"A máquina bolsonarista age na ilegalidade para silenciar subordinados como as máfias e as milícias. Imagine o que fariam se não existisse a CPI. Eles tentam obstruir a investigação e silenciar os demais servidores do Ministério da Saúde", destacou o petista.

adblock ativo