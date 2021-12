Foi com boas intenções que a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) decidiu gravar um vídeo em apoio ao ex-presidente Lula, para em seguida divulgá-lo nas redes sociais. Só que o tiro saiu pela culatra. Logo após Jandira iniciar a gravação é possível ouvir Lula esbravejando ao telefone: "eles que enfiem no c* todo este processo", fazendo referência, supostamente, à Operação Lava Jato.

Em seguida, a deputada segue a gravação falando: "Estamos aqui, vocês estão vendo a imagem do Lula ali atrás. O Lula tá nesse momento conversando com a Presidenta da República, e nós estamos aqui com ele. E ele tá muito tranquilo, com muita coragem, com muita capacidade de guerrear, muito seguro das suas informações. Estamos aqui no diretório nacional do PT, em São Paulo. Ele vai dar uma coletiva daqui a pouco, nós estamos aqui juntos trabalhando a mobilização do povo".

A gravação aconteceu na última sexta-feira, 4, momentos antes de o ex-presidente ter feito um pronunciamento sobre a condução coercitiva a qual foi submetido.

Após a postagem no Facebook e de perceber a gafe, Jandira apagou o vídeo. Em nota divulgada ao jornal 'Extra', a assessoria da parlamentar comentou o fato: "O vídeo da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB/RJ), citado na reportagem, foi feito em suas redes sociais e para sua militância. A parlamentar preza pelo bom jornalismo e lamenta que façam ilações ou suposições sobre o conteúdo. A deputada também condena que usem indevidamente sua imagem ou a do ex-presidente Lula para criar fatos inverídicos e sensacionalistas".

Da Redação Deputada 'vaza' vídeo de Lula xingando a Operação Lava Jato

adblock ativo