Depósito judicial é usado para pagar dívida

O governo da Bahia vai utilizar os recursos de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios e da dívida estadual. A medida consta no decreto nº 14.746, publicado na terça-feira, 24, no Diário Oficial do Estado (DOE), que prevê a criação de um fundo de reserva para o gerenciamento destes recursos.

A medida faz parte do conjunto de ações que estão sendo adotadas pelo governo estadual para equilibrar as receitas e as despesas, explica o governador em exercício da Bahia, Otto Alencar.

"É mais um instrumento para equilibrar as finanças. Se precisar, saca e depois repõe. Isso é parte de um esforço que o governo está fazendo para compatibilizar receitas e despesas neste momento que é ruim para quase todos os estados brasileiros", afirma.

O governador em exercício diz que, no conjunto de 27 unidades federativas, apenas seis estão em situações mais confortáveis - São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Tocantins e Mato Grosso do Sul. "Nós não estamos na situação que a oposição tem apresentado, mas temos que fazer ajustes. Já contingenciamos, fizemos o Refiz, e esta é mais uma medida", diz.

Depósitos judiciais



Os depósitos judiciais são formados por recursos que estão sendo alvo de disputa na Justiça e que ficam indisponíveis tanto para o autor como para o réu da ação.

A medida vale apenas para recursos de tributos estaduais que estão sendo questionados na Justiça, ou seja, não inclui depósitos judiciais de processos trabalhistas ou de ações civis. O Estado pretende fazer uso tanto de depósitos em que ele é autor das ações, quando nos casos em que aparece como réu.

Os recursos serão repassados ao fundo de reserva e o Estado poderá dispor de até 70% dos recursos de tributos que estão sub judice.

Este dinheiro, contudo, só poderá ser utilizado no pagamento de precatórios judiciais e da dívida do Estado.

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) afirmou por meio de nota que o decreto se baseia na lei federal 11.429, de 2006, e que a prática é adotada em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, Espírito Santo e Pernambuco, "entre outros, além de municípios como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo".



O decreto prevê que, nos casos em que a ação judicial for encerrada com ganho de causa para o contribuinte, o valor do depósito efetuado deverá ser debitado do fundo de reserva e repassado ao vencedor da causa em até três dias úteis. Se o saldo do fundo de reserva for insuficiente, caberá ao banco que gerir os recursos depositar um valor correspondente ao limite disponível no fundo.

"Nada muda para os contribuintes que são parte interessada nos processos, sejam aqueles que interpuseram ações contra o Estado, sejam os que figuram como réus", diz a Sefaz.

