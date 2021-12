Depois de Twitter e Facebook, Wagner adere ao Instagram

O governador Jaques Wagner abriu conta, nesta sexta-feira, 11, na rede social de imagens Instagram. A novidade também foi comunicada através do Twitter: "Bom dia! Hoje decidi entrar no Instagram. É mais uma oportunidade de interagirmos e conversarmos. Espero que gostem do perfil. Estou animado e feliz com essa novidade"

Com a nova conta, o governador vai divulgar imagens de seu dia-a-dia, numa tentativa de se aproximar dos usuários das redes. Wagner também tem uma conta no Facebook, onde interage com seguidores e publica sua agenda diariamente.

Nos links você pode acessar as contas de Wagner nas redes sociais.

