Denúncia sobre espionagem será esclarecida, diz Suplicy

O senador Eduardo Suplicy disse, nesta segunda-feira, 18, que a vinda de Yoani Sánchez ao Brasil significa um sinal positivo das autoridades cubanas para que logo acabem com o bloqueio contra Cuba.

Recebido aos gritos de "traidor" por um grupo de manifestantes contrários à visita da blogueira à Feira de Santana, o senador foi questionado sobre o suposto dossiê montado pela Embaixada Cubana em Brasília e o suposto esquema de espionagem contra Yoani. "Acredito que as coisas serão melhor esclarecidas se aqui (no museu) há pessoas que estão querendo espionar. O ato aqui é absolutamente transparente", afirmou. Suplicy é autor da carta enviada ao presidente dos EUA, Barack Obama, pedindo o fim do embargo econômico a Cuba.

Cerco - O senador Alvaro Dias (PSDB-PR) disse que quer explicações sobre a suposta presença de agentes cubanos no Brasil para acompanhar os passos de Yoani Sanchez.

O senador protocolou convite ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, ao ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, e ao embaixador cubano no Brasil, Carlos Zamora Rodrigues, para prestarem depoimento no Senado sobre o assunto. O chanceler brasileiro, Antonio Patriota, afirmou ontem que a viagem da blogueira cubana Yoani Sánchez é um reflexo de "maior liberdade para os cidadãos cubanos".

