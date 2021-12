Denice evita criticar gestão de ACM Neto e defende campanha "construtiva"

Pré-candidata do PT à prefeitura de Salvador, a major Denice Santiago evitou criticar a administração do prefeito ACM Neto (DEM) e garantiu a continuidade das obras do BRT, caso seja eleita. "Eu não pauto minha campanha em criticar, minha proposta é de construir, consolidar nossa forma de governar. A nossa proposta é avançar, é construir uma cidade de direitos", declarou a pré-candidata, em entrevista coletiva virtual nesta sexta-feira, 26, ao lançar a plataforma Salvador Mãe de Todos.

Denice acrescentou que a continuidade das obras do BRT, iniciadas pela atual gestão e bastante criticadas por setores de oposição ao prefeito, é uma questão de respeito aos recursos dos contribuintes. Ao ser questionada sobre o que a diferenciaria em relação ao vice-prefeito Bruno Reis (DEM), candidato de Neto, a major brincou: "Eu ia dizer o sorriso". Em seguida, acrescentou ser "uma mulher negra, mãe de um menino negro, nascida e criada na periferia", mais uma vez evitando criticar diretamente pontos da atual administração.

Chapa - Denice também disse que continua no seu "radar" a possibilidade de formar uma chapa com qualquer partido, mesmo após PCdoB e PP anunciarem esta semana uma possível composição com a deputada Olívia Santana e o deputado Niltinho.

Uma das críticas da pré-candidatura da major, Olívia já disse que a esquerda soteropolitana não deveria buscar alternativas "fora da política". Para Denice, o movimento feito pelo PCdoB, ou qualquer outra sigla da base de Rui, é legítimo e democrático. "Quem sabe poderemos unificar", completou.

Perguntada sobre a chance de compor chapa com o Pastor Sargento Isidório (Avante), também pré-candidato ao Palácio Thomé de Souza, Denice afirmou que considera o deputado federal "uma figura fantástica". "Já tive oportunidade de visitar a sua obra. Gosto muito dele, mas ainda não estamos pontuando essa questão [de vice]", acrescentou.

A plataforma Salvador Mãe de Todos permite a apresentação de propostas. "Precisamos ouvir o que as pessoas querem dizer, sem que elas sejam expostas ou se aglomerem. Mas a gente precisa continuar ouvindo a cidade. E o formato é esse. Estaremos conectados pela igualdade. E criamos um movimento que é uma declaração de amor para Salvador. Um movimento que vai deixar as pessoas falarem, e para que todos possam ouvir", explicou.

