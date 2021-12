Demissões de servidores afetarão turismo em Porto Seguro

Aproxima-se a alta estação, e a prefeitura de Porto Seguro deve demitir ainda este ano parte de seus servidores que foram contratados sem concurso público.



A decisão será uma resposta à denúncia feita pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) que apontou a prática irregular em 2013 e em janeiro de 2014.



A redução do número de servidores, entretanto, preocupa os gestores locais, principalmente quando se trata da atenção aos turistas.



Com a chegada do verão e a aproximação do Réveillon e do Carnaval, os gestores temem que a redução de pessoal prejudique este atendimento.



O consultor jurídico da prefeitura de Porto Seguro, Oziel Bonfim, disse que está sendo aguardado o fechamento das contas de setembro para determinar quantos serão tirados de seus postos. "Este número não foi estipulado ainda nem pela prefeitura, nem pelo TCM", disse Bonfim.



Segundo dados disponibilizados no site do TCM, Porto Seguro tem, segundo balanço de agosto, 6.295 servidores que representam gasto mensal de R$ 13,7 milhões - o município arrecada R$ 244 milhões anuais.



Destes servidores, 2.373 são temporários e representam R$ 4 milhões mensais da folha. A maioria dos temporários está lotada na Secretaria da Educação.



A denúncia do TCM fala justamente da realização de quatro processos seletivos simplificados nas áreas de Educação, Saúde, Assistência Social e Serviços Públicos.



TAC



Oziel Bonfim diz que um termo de ajustamento de conduta (TAC) será firmado com o Ministério Público, visando à realização de concurso público em 2015.

"Precisamos reduzir o número de funcionários para atender ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal", apontou.



Mas ele afirma que uma característica do município deve ser levada em conta. "Apesar de termos 141 mil habitantes, recebemos, só na alta estação, um milhão de turistas", apontou Bonfim.



O secretário de Turismo, Luiz Otávio Borges, diz que, com a chegada de turistas, ficam sobrecarregados os serviços de saúde e de coleta de lixo, por exemplo.



"A cidade vive de turismo, e a redução baseada apenas no número de habitantes prejudicará este setor", diz Borges.

