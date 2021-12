DEM usa propaganda partidária para pedir impeachment

Faltando 72 horas para a votação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, o Democratas (DEM) vai exibir uma propaganda partidária na noite desta quinta-feira, 13, ressaltando o pedido de saída da presidente Dilma Rousseff (PT). A peça tem 60% dos seus 10 minutos dedicados a tentar convencer a população de que "não dá mais para o PT".

A publicidade é capitaneada pelo presidente do DEM, o senador José Agripino Maia, que começa o discurso falando que o "governo do PT já acabou" e que a "presidente está desnorteada", tornando a gestão dela um "balcão de negócios para se livrar do impeachment" e para proteger o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A veiculação desta publicidade estava agenda na Justiça Eleitoral desde dezembro do ano passado, mas o DEM, velho rival do PT, aproveitou a coincidência para reforçar o discurso de que não há mais como o PT governar o país. Para isso, a peça destacou a crise econômica e o desemprego, afirmando que o país "andou para trás" nas gestões petistas.

Além de direcionar críticas para Dilma, o DEM focou também em Lula, ressaltando as acusações da Operação Lava Jato contra ele.

Combinando imagens de protestos a favor do impeachment com discursos de líderes do partido, o DEM propõe que o Brasil precisa de um recomeço. Sem citar o nome do vice-presidente Michel Temer, a propaganda afirma que o partido "está pronto para ajudar com ideias e propostas".

Ao mesmo tempo que bombardeou o PT com críticas, a publicidade reservou cerca de 3min30 para evidenciar a gestão do prefeito de Salvador ACM Neto, apresentado como o "melhor prefeito do Brasil". O democrata, que é candidato à reeleição, apresentou projetos realizados na capital baiana e disse que encontrou a cidade em um "completo caos", mas com "boa gestão" conseguiu melhorar a situação de Salvador.

ACM Neto dá a entender que o mesmo pode ser feito pelo país, sem precisar aumentar a carga tributária.

