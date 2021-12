DEM responde a presidente do PT

O presidente municipal do Democratas, Heraldo Rocha, ressaltou os 82% de aprovação da administração do prefeito ACM Neto como motivo da ansiedade de petistas e aliados, que articulam a forma de bater o atual gestor da cidade nas eleições de 2016.

Rocha afirmou isso em resposta ao presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, que afirmou, em entrevista publicada domingo, 4, no portal e segunda, 5, no jornal, que o democrata não seria imbatível e que uma aliança da oposição na capital era feita para provar esta tese. "Veja que o prefeito nem fala em eleição. Só os adversários é que estão muito ansiosos e não esquecem o assunto", disse Rocha.

Chuvas

Anunciação também acusou o prefeito de privilegiar bairros como Barra e Rio Vermelho (onde os petistas costumam celebrar as vitórias em eleições) e não priorizar regiões periféricas, quando, somente este ano, morreram 22 pessoas devido às chuvas.

"Há 20 anos não chovia tanto em Salvador, mas o prefeito chegou junto e deu a resposta necessária. Não deixou os pobres desamparados, e com recursos próprios gastou cerca de R$ 100 milhões para cuidar dos desabrigados das chuvas e recuperar a cidade", disse Rocha.

Contra Anunciação, Rocha usou discurso usado pelas esquerdas: "Eles são tão elitistas que não percebem que a obra da Barra é utilizada em 90% por moradores dos bairros mais pobres". E atacou: "O governador Rui Costa não consegue dar resposta ao abandono da população, entregue aos bandidos".

