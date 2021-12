DEM realiza convenção que sacramentará a candidatura de Neto

A convenção do DEM que irá oficializar a candidatura do prefeito ACM Neto (DEM) à reeleição de Salvador acontecerá no dia 5 de agosto, às 17h, no espaço Unique, na avenida Tancredo Neves. Antes disso, Neto chegará a um consenso com seus aliados sobre o partido e o nome que ocupará a vaga de vice na chapa.

No páreo estão PMDB, PSDB, PRB, entre outras siglas com menos chance de garantir a vaga. No evento também serão conhecidas todas as coligações partidárias para as eleições majoritárias e proporcionais, os vereadores e a numeração de campanha.

O presidente do diretório municipal do DEM, Heraldo Rocha, acredita que Neto conseguirá formar um arco de aliança com mais de 10 partidos. "Ainda não há um número preciso de legendas que marcharão com Neto. As negociações não foram encerradas ainda", disse ele, acrescentando que ainda não ficou definido com quais partidos o DEM fará coligação nas eleições proporcionais, para vereadores.

PTB e PPS

O PTB e PPS, que apoiam a reeleição do prefeito ACM Neto (DEM), fecharam coligação para as eleições proporcionais em reunião na noite desta quarta, 20. Entre os dirigentes dos partidos, Benito Gama (PTB) e Joceval Rodrigues (PPS), ficou acertado que as duas siglas vão formar chapa proporcional na capital baiana em busca de cadeiras na Câmara Municipal de Salvador.

adblock ativo