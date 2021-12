DEM liderou esquema com maior candidatura laranja de 2018, aponta PF

A Polícia Federal investiga o caso de maior candidatura laranja das eleições em 2018. No Acre, a policial militar Sonia de Fátima Silva Alves angariou seis votos, embora tenha sido destinatária de uma verba de campanha que chegou a R$ 240 mil, oriunda do diretório nacional do DEM.

Conforme reportagem da Folha, a PF indicou que Sonia foi usada como candidata laranja para desvio de verba que teve como destino final a campanha do deputado federal Alan Rick, do Acre.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, 25, a direção nacional do DEM disse que vai apurar o caso internamente.

Confira o comunicado:

Nota oficial

Diante do noticiado nesta segunda-feira (25/11), a Direção Nacional do Democratas informa que vai instaurar um procedimento apuratório interno para acompanhar formalmente as denúncias relacionadas à aplicação de recursos públicos em campanhas femininas pela direção partidária no Estado do Acre, bem como para punir exemplarmente os eventuais responsáveis.

É importante ressaltar que a matéria veiculada nesta manhã, ao reproduzir o relatório final da Polícia Federal, absolve o Diretório Nacional da sigla de qualquer responsabilidade, uma vez que a indicação das candidaturas femininas beneficiadas com recursos públicos é de exclusiva competência do órgão partidário local.

Democratas Nacional

