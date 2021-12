DEM e PT avaliam impacto no eleitor

O presidente estadual do DEM, o deputado federal José Carlos Aleluia acredita que as obras do governo não terão peso grande na disputa eleitoral. "Governar não é só entregar obras, mas envolve um conjunto de ações. O maior problema do governo são a segurança e a saúde, são dois pontos vulneráveis que se sobressaem", diz ele.

Para Aleluia, o que deve influenciar negativamente o PT são as investigações da Operação Lava Jato e o processo de impeachment da presidente Dilma. "A campanha do PT na Bahia sempre foi da turma da Dilma. Mas o que estamos vendo é a performance da presidente que não consegue se manter", diz.

Apesar de admitir o aspecto negativo dos acontecimentos, o presidente do PT, Everaldo Anunciação, vê também o lado positivo. "Se trouxe um desgaste, trouxe uma reaproximação com setores e atores sociais comprometidos com a democracia. Além disso, não haverá financiamento privado, a relação com a sociedade será fundamental", pontua.

adblock ativo