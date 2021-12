DEM define candidatura de Leo Prates à presidência da Câmara

Após reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 17, o DEM definiu que o nome do vereador Leo Prates como candidato à presidência da Câmara Municipal de Salvador.

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ), Prates integra o movimento Câmara Democrática, ao lado de outros quatro vereadores - Joceval Rodrigues (PPS), Isnard Araújo (PHS), Tiago Correia (PSDB) e Geraldo Júnior (SD) - que fazem oposição a uma possível candidatura à reeleição do atual presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB).

Participaram da reunião os vereadores do partido eleitos para a próxima legislatura e o presidente municipal do DEM, Heraldo Rocha. Até então, o vereador Orlando Palhinha (DEM) tinha interesse em disputar a presidência, mas anunciou que seguirá a orientação partidária. A eleição para presidente da Casa ocorre no dia 2 de janeiro.

"Sempre tive consciência de que a candidatura à presidência da Câmara é consequência do trabalho. Aguardei o posicionamento dos meus pares. Agora, o DEM tomou a posição. Esperamos construir uma Câmara que orgulhe os vereadores e a sociedade", disse Prates.

Os integrantes do movimento acordaram que, até o dia 12 de dezembro, quem conquistar mais votos será o candidato do grupo. Prates ressalta que o fato de o DEM ter eleito a maior bancada, com seis vereadores, para a próxima legislatura credencia o partido a pleitear a presidência da Casa.

Para o vereador eleito Alexandre Aleluia, Prates construiu as melhores condições neste momento para o partido pleitear a Presidência da Câmara. "Inclusive, acho que há uma grande legitimidade no momento em que constituímos a maior bancada eleita do Legislativo Municipal", afirmou Aleluia.

adblock ativo