Deltan Dallagnol realiza palestra em Salvador e é alvo de protesto

O procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força tarefa da operação Lava Jato veio a Salvador nesta quarta-feira, 19, para participar de um evento sobre corrupção na sede do Ministério Público Federal (MPF), localizado no bairro do Doron. Na entrada do órgão cerca de 20 manifestantes estavam com cartazes contra o auxílio-moradia para procuradores, juízes e promotores.

As críticas ao procurador apontam a incoerência dele na atuação em operações de combate à corrupção, porque possui um histórico de imoralidades, como o recebimento do benefício do auxílio-moradia, mesmo tendo casa própria, a compra de imóvel pelo programa "Minha Casa Minha Vida", a acusação de fraude no concurso para o Ministério Público e a ausência do trabalho para dar palestras.

No evento, o procurador mostrou como funcionava o esquema de propinas das empreiteiras para eleger políticos, objeto de investigado pela operação Lava Jato. " Os que mais gastaram são os que mais se elegeram", explicou mostrando gráficos. Ele defendeu que só a operação não irá transformar os índices de corrupção. "Temos que ir além da Lava Jato", ao comparar a investigação a retirar uma maçã podre e não mudar as condições ambientais e permitir que ela nasça de novo. "Podemos até sair pior da Lava Jato", disse reiterando a necessidade de mudanças do ambiente com a colaboração da sociedade.

Esclarecimento

Em nota enviada ao A TARDE, a Procuradoria da República no Paraná (MPF-PR) esclareceu que não existe impedimento para o recebimento de auxílio-moradia (confira íntegra abaixo).

“Não existe nenhuma vedação quanto ao recebimento do auxílio-moradia, mesmo com imóvel próprio. O pagamento do auxílio moradia a membros do Ministério Público da União segue decisão do Supremo Tribunal Federal”. E continua: “Nenhuma das normas restringe o pagamento a membros que tenham imóvel próprio”.

A nota nega ainda que o procurador tenha imóvel do Minha Casa Minha Vida. “Não é verdadeira a afirmação de que o procurador tenha comprado imóvel do programa Minha Casa Minha Vida”.

