Delegado da PF comemora demissão de Salles: "Eu avisei que não ia passar a boiada"

O delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, responsável pela denúncia do Ricardo Salles na operação que apura crimes ambientais, comemorou a demissão do ministro nesta quarta-feira, 24, em post nas redes sociais.

Saraiva provocou ao recordar uma entrevista à Folha de S. Paulo em que disse que não iria deixar o então ministro do Meio Ambiente "passar a boiada". A referência é a uma frase do próprio Salles durante a reunião ministerial tornada pública pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello.

À época, Salles sugeriu que se aproveitasse a atenção da imprensa e da sociedade voltada à pandemia, para aprovar projetos pouco populares e de grande impacto no meio ambiente.

"Eu avisei que não ia passar a boiada [...] e eu continuo delegado da Polícia Federal", escreveu no Twitter.

Salles é alvo da operação que investiga o suposto favorecimento a empresários do setor de exploração de madeiras com finalidade de exportação. Ele teria atuado para facilitar a vida de madeireiros. As informações são da Folha de S. Paulo.

Saraiva chegou a ser retirado da chefia do Amazonas após denunciar o ministro ao STF. Ele denunciou Ricardo Salles por "causar obstáculos à investigação de crimes ambientais e de buscar patrocínio de interesses privados e ilegítimos".

Ricardo Salles pediu demissão nesta quarta-feira, e a sua exoneração já foi publicada no Diário Oficial. No seu lugar, foi nomeado o Secretário da Amazônia e Serviços Ambientais da pasta, Joaquim Alvaro Pereira Leite.

