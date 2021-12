Delcídio será cassado por unanimidade, calcula Otto

Único senador baiano a integrar o Conselho de Ética do Senado, Otto Alencar (PSD), da base de apoio da presidente Dilma Rousseff, acredita que o colega Delcídio do Amaral (PT) vai ser cassado por unanimidade.

"Há duas provas fortes contra ele: a gravação que o levou à prisão e a delação premiada em que ele confirma os delitos que cometeu", declarou Otto.

Otto se diz cansado com a crise que não acaba. "Estou há 14 meses no Senado e é um incêndio atrás do outro. O país não aguenta. Se continuar assim até o fim do ano, acho que teremos convulsão social, ante o aumento do desemprego e o aprofundamento da recessão".

A delação de Delcídio teve grande impacto no Senado, contou Otto, e deixou o ministro da Educação Aloízio Mercadante em situação muito difícil. "Ele está eximindo a presidente Dilma de sua iniciativa de procurar os interlocutores de Delcídio, mais ficou muito mal no episódio".

O senador acha que passou do tempo de resolver a questão do impeachment contra ou a favor. "Se um governo não tem condições de obter 172 votos na Câmara dos Deputados para barrar o impedimento fica difícil mesmo continuar. E quanto mais demora e as ruas gritam, o apoio vai diminuindo".

Otto qualifica a política econômica do governo de "equivocada" e aprofundadora da crise e disse que o Senado não pode ser acusado de não ajudar o país.

"Tudo que o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy mandou para cá, as 35 medidas provisórias, aprovamos em 2015. Cito o projeto da repatriação de recursos que, após sancionado, está há 45 dias sem regulamentação. Votei a favor do projeto do senador José Serra (PSDB-SP) autorizando os governos estaduais a sacar depósitos judiciais, o que daria para a Bahia R$ 1,6 bilhão, mas ainda precisa ser aprovado na Câmara. Enfim, o governo também poderia ajudar com uma política econômica clara que induzisse o desenvolvimento, o que não vemos até aqui". Para ele, o momento é de decisão: "Colocar o paciente na sala de operação e resolver".

Revolta contra político

O presidente da Assembleia Legislativa do estado, Marcelo Nilo (PSL), disse ao comentar a delação de Delcídio que "quem cometeu equívocos deve pagar". Ele "torce" pelo entendimento dos políticos em Brasília para que se ache uma luz no fim do túnel.

"O povo não pode pagar por essa crise política que contamina a economia. Há uma revolta das pessoas contra a classe política e os seus integrantes têm a obrigação de sentar conversar e usar o bom senso", afirmou Nilo.

A reportagem procurou o governador Rui Costa (PT) para ele comentar a crise, mas ele não deu retorno até a publicação da reportagem.

