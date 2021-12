Delcídio cita Renan, Aécio e outros senadores em delação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi o único citado na suposta delação premiada do senador Delcídio Amaral (PT). De acordo com o jornal 'Globo', ele também teria mencionado cinco colegas do Senado, incluindo o presidente da Casa, o peemedebista Renan Calheiros, e Aécio Neves (PSDB), principal nome da oposição e que disputou a Presidência em 2014.

Delcídio também citou outros membros da cúpula do PMDB no Senado: o segundo vice-presidente da Casa, Romero Jucá, o ex-ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, além de Valdir Raupp. Os três já são investigados na operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.

O acordo com a suposta delação de Delcídio, mencionada pelo periódico, ainda não foi homologado no STF. Delcídio foi preso em fevereiro acusado de obstruir as investigações por tentar atrapalhar a delação do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró.

O conteúdo das declarações de Delcídio ainda não foi divulgado, mas alguns veículos de comunicação já divulgaram supostos trechos do depoimento. De acordo com o Globo, o senador confirmou a atuação do deputado federal Aníbal Gomes (PMDB) em nome de Renan. Isso já era apurado na Lava Jato.

Delcídio também falou sobre a atuação de Aécio numa Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), mas não foram divulgados detalhes sobre como o tucano interferiu na CPI.

Por meio da assessoria, Renan negou que tenha autorizado alguém a usar seu nome em qualquer transação. A assessoria de Aécio e de Jucá não se pronunciaram sobre a acusação. Já Raupp criticou a forma que as delações da Lava Jato são conduzidas.

Na semana passada, a revista 'IstoÉ' também disse que Delcídio teria acusado a presidente Dilma Rousseff de nomear um ministro no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, com a intenção dele atuar em favor dos donos das empreiteiras Andrade Gutierrez e Odebrecht. A presidente e o ministro do STJ negaram a acusação.

Delcídio também teria citado Lula na suposta delação, segundo a 'IstoÉ'.

