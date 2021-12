Delator cita repasse de US$ 5,1 milhões para Cunha

O empresário Leonardo Meirelles disse nesta quinta-feira, 7, em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, que recebeu US$ 5,1 milhões em propina que foram enviados para o presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB). De acordo com ele, o dinheiro foi depositado em suas contas no exterior, que transformavam os valores em reais. Depois, o valor era entregue para o doleiro Alberto Youssef.

Segundo Meirelles, Youssef teria lhe dito que o dinheiro seria repassado para Cunha. Ele afirmou que não tem nenhum depósito feito diretamente para contas do presidente da Câmara.

Meirelles é ex-sócio de Youssef. Ele permitia que o doleiro utilizasse suas empresas para enviar recursos ao exterior, que seriam destinados para supostos beneficiários de propina. Meirelles é delator da Operação Lava Jato.

A assessoria do presidente da Câmara disse que não vai se pronunciar sobre as acusações.

Cunha é investigado no Conselho de Ética por suspeita de manter contas bancárias secretas no exterior e de ter mentido sobre a existência delas na CPI da Petrobras, o que seria quebra de decoro parlamentar.

O presidente da Câmara alega que não tem contas no exterior, mas usa fundos geridos por trustes. Ele afirma que recebeu, a pedido de Youssef, transferências da empresa de Júlio Camargo no valor de US$ 5,1 milhões.

Meirelles afirma que transformou esse dinheiro em reais e repassou para um entregador de Youssef. Ele soube depois que o valor seria destinado a Cunha.

adblock ativo