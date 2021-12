Delação é comentada em almoço com Lula e Rui Costa

O instituto da delação premiada foi assunto comentado nesta quinta-feira, 22, em almoço do ex-presidente Lula com o governador Rui Costa, no mesmo dia em que o Estadão trouxe trecho de depoimento que relaciona um contrato da Petrobras à quitação de uma dívida de campanha do ex-presidente em 2006.

Segundo delação feita à força-tarefa da Operação Lava Jato por Eduardo Musa, ex-gerente da Petrobras, houve uma "ordem de cima" para que o navio-sonda Vitoria 10000 fosse operacionalizado pela Schahin Engenharia, como forma de quitar uma dívida de R$ 60 milhões da campanha de reeleição de Lula. O presidente do PT, Rui Falcão, negou que o depoimento corresponda à verdade (leia abaixo).

Participaram do almoço com Lula no Palácio de Ondina o vice-governador João Leão (PP), o senador Otto Alencar (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo (PDT), o ex-ministro Luiz Dulci - atualmente diretor do Instituto Lula - o tesoureiro do PT, Márcio Macedo, e o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação.

Durante o bate-papo, houve queixas quanto à proibição de acusados terem acesso ao conteúdo de delações, ao mesmo tempo em que os conteúdos dos depoimentos vazam na imprensa. Segundo relatos de quem participou do almoço, Lula teria dito que "o pior já passou" sobre a discussão em torno do impeachment da presidente Dilma Rousseff e Falcão teria deixado mais um vez evidente sua insatisfação com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy.

Celulares recolhidos

Hospedado no Hotel Sheraton, no Campo Grande, o ex-presidente participou na noite desta quinta, no local, de um encontro com deputados federais do PT, além de secretários, deputados estaduais e vereadores.

Na entrada da sala onde ocorreu o evento, todos os convidados eram obrigados a deixar seus celulares, com o objetivo de prevenir qualquer gravação que pudesse ser vazada posteriormente.

Houve, porém, quem resistisse à norma e entrasse no recinto com celular, como foi o caso do senador Otto Alencar.

Lula, por sua vez, utilizou um acesso especial para evitar o saguão de entrada e não falou com a imprensa. A ideia do PT é realizar encontros semelhantes em outras capitais. Na noite desta sexta, 23, Lula tem mais um compromisso em Salvador. Ele participa de um ato pela educação, no Hotel Fiesta.

adblock ativo