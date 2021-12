Definida nova data para eleger prefeito de Camamu

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) confirmou para 3 de março de 2013 as novas eleições na cidade de Camamu (município no Baixo Sul, 127 km distante de Salvador). De acordo com a determinação do juiz da 78ª Zona Eleitoral, João Paulo Guimarães Neto, a sentença visa a renovação do pleito eleitoral para definir o novo prefeito da cidade.

A candidata Emiliana Assunção, esposa do ex-prefeito Zequinha da Mata, o substituiu no pleito e obteve a maioria dos votos válidos. Mas como a soma dos votos dos candidatos Américo José da Silva (PSD) e Ioná Queiroz (PT) ultrapassou 50% e eles tiveram as candidaturas impugnadas pelo TRE por serem enquadrados pela Lei Ficha Limpa, os votos foram considerados nulos.

Emiliana entrou com uma ação cautelar no TRE para poder assumir a prefeitura, mas teve o recurso negado. Dos seis candidatos a prefeito (incluindo Zequinha, que renunciou), apenas dois tiveram suas candidaturas deferidas pelo Tribunal e estão aptos a concorrer na próxima eleição. Até lá, o gestor da cidade deve ser o futuro presidente da Câmara de Vereadores.

