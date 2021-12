Definição sobre nova tarifa de ônibus pode sair nesta terça, diz Neto

O novo valor da passagem de ônibus em Salvador pode ser definido ainda nesta terça-feira, 3. A informação foi passada pelo prefeito ACM Neto durante ato de assinatura da ordem de serviço para implantação de uma nova ligação viária entre a BR-324 e o bairro de Mata Escura.

"Devemos fechar os entendimentos hoje. O assunto está sendo conduzido pela Secretaria de Mobilidade. Se fechar hoje, vamos anunciar, mas daremos 48h para que a populaçao tome conhecimento", afirmou.

Nos bastidores, a estimativa é que o valor passe para R$ 4,20. Atualmente, a tarifa é de R$ 4,00.

Coronavírus

Durante a coletiva, o prefeito falou dos preparativos da cidade para o enfrentamento ao surto do coronavírus. "Continuamos atentos. A Secretaria de Saúde segue trabalhando com o máximo de vigilância, em entendimento com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) e com o Ministério da Saúde. Felizmente, não existe nenhm caso em Salvador. No entanto, a atenção é absoluta", afirmou.

De acordo com o gestor, a prefeitura está pronta para tomar as medidas que forem necessárias.

*Com informações de Yasmin Hohenfeld

