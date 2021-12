Defesa de Moro pede que plenário do STF mantenha depoimento presencial de Bolsonaro

A defesa do ex-ministro Sergio Moro protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 5, uma petição que defende o depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), determinada anteriormente em decisão do ministro Celso de Mello. Ambos são investigados no inquérito sobre supostas interferências do chefe do executivo na Polícia Federal (PF).

“O entendimento do decano deste Supremo Tribunal Federal prestigia a equidade de posições entre aqueles que ostentam a condição de arguidos em procedimento investigatório, uma vez que o ora peticionário Sergio Moro fora ouvido, presencialmente, perante às autoridades da persecução penal, em longa oitiva realizada no dia 02 de maio de 2020”, argumentou a defesa.

A AGU (Advocacia-Geral da União), que representa Bolsonaro, já se manifestou a favor do depoimento por escrito.

O plenário da Corte deve julgar o recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) que pede autorização para Bolsonaro prestar depoimento por escrito. A solicitação contraria ordem do ministro relator, Celso de Mello, que determinou depoimento presencial, já que Bolsonaro é investigado.

Também nesta segunda-feira, 5, o decano pediu que o presidente Luiz Fux incluísse o recurso da AGU na pauta de julgamentos. A expectativa é que a matéria possa ser votada na quarta-feira, 7.

Válido ressaltar que Mello antecipou sua aposentadoria compulsória para o próximo dia 13. O substituto, no qual foi escolhido por Bolsonaro, será o desembargador Kassio Nunes Marques, que já obteve o seu nome publicado no Diário Oficial da União (DOU).

adblock ativo