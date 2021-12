Defesa de Lula recorre ao STJ para tentar barrar depoimento

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta impedir o depoimento do petista marcado para esta quarta-feira, 10. Na noite de terça, 9, os advogados de Lula deram entrada em três pedidos de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), recorrendo de decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que tinha negado os pedidos.

A defesa pede o impedimento do juiz federal Sergio Moro de julgar a ação penal. Eles também solicitam autorização para levar equipe própria para gravar o depoimento, vetado por Moro, e requerem o adiamento da oitiva.

Os três autos foram remetidos para a Quinta Turma da Corte e serão relatados pelo ministro Félix Fisher. O depoimento de Lula está agendado para às 14h desta quarta.

O TRF-4 já tinha rejeitado os argumentos usados pelos advogados de Lula, que acusaram Moro de abuso de autoridade. Eles citaram a condução coercitiva de Lula para depor no ano passado, além dos mandados de busca e apreensão de bens do político e as interceptações de conversas telefônicas, incluindo a conversa com a ex-presidente Dilma Rousseff.

