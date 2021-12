Defesa de Lula rebate Lava Jato sobre conversas grampeadas do STF

A defesa de Lula, através de uma manifestação entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF), contestou os argumentos da Lava Jato a respeito de conversas grampeadas do ex-presidente com autoridades.

Segundo informações publicadas na coluna 'Painel' da Folha de S.Paulo, nesta segunda-feira, 23, os advogados de Lula estiveram no Supremo para questionar o juiz da Lava Jato em Curitiba, Luiz Antonio Bonat, sobre as conversas que teriam sido interceptadas pela Polícia Federal e que não foram incluídas no processo. O juiz afirma que o material não possui relevância para a investigação.

Para a defesa do petista, cabe à corte discutir a relevância da inclusão do material. “Diálogos foram omitidos porque mostravam um cenário totalmente diferente daquele que as autoridades de Curitiba sustentaram”, diz o documento apresentado pelos advogados.

adblock ativo