Defesa de Lula pede que Supremo declare suspeição de Moro em outros processos envolvendo ex-presidente

Após a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal (STF) no processo do tríplex de Guarujá, no âmbito da Lava Jato, a defesa do ex-presidente Lula (PT) entrou com pedido na Corte para que a declaração de parcialidade do ex-juiz Sergio Moro seja estendida para as ações relativas ao sítio de Atibaia e aos imóveis do Instituto Lula.

Os advogados do petista afirmam, em petição direcionada ao ministro Gilmar Mendes, que há “identidade de situações jurídicas” entre os processos e solicitam que sejam declaradas nulas todas as provas e decisões tomadas nos dois casos. Gilmar pode tomar uma decisão individual provisória ou submeter a discussão direto à Segunda Turma do STF.

No último dia 23, a 2º turma Supremo concluiu o julgamento sobre o tríplex e declarou que Moro agiu com parcialidade à frente do caso.

“Como se vê, mostra-se impossível dissociar-se a suspeição do ex-juiz federal Sergio Moro —já reconhecida por essa colenda Segunda Turma— das outras duas ações penais que tramitaram contemporaneamente em desfavor do aqui paciente [Lula] e que também foram presididas pelo então magistrado”, afirma a defesa no pedido apresentado ao STF na quinta-feira, 1, à noite.

Os advogados afirmam que os ministros deixaram claro nos votos que a quebra de parcialidade “deu-se justamente em virtude da visão e do comportamento do ex-juiz em relação” a Lula.

“Assim, para além da mácula ao famigerado caso ‘Tríplex no Guarujá’, há que se reconhecer desde logo a também patente contaminação do caso ‘Sítio de Atibaia’, bem como no caso ‘Imóveis para o Instituto Lula’”, diz a defesa.

