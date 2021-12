Defesa de Geddel quer descobrir quem fez ligação anônima sobre "bunker"

Os advogados do ex-ministro Geddel Vieira Lima querem descobrir de qual número de telefone partiu a ligação anônima, no dia 14 de julho deste ano, que levou a Polícia Federal aos R$ 51 milhões escondidos em um apartamento no bairro da Graça, em Salvador. O material encontrado no imóvel - que também foi solicitado pela defesa - continha as impressões digitais de Geddel, cuja identificação resultou na prisão dele, no dia 8 de setembro, durante a Operação Tesouro Perdido.

De acordo com informações divulgadas pelo Jornal O Globo, a defesa também solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin - a quem caberá a análise do pedido - que determine à PF a entrega da identidade do policial que atendeu à ligação, feita ao Núcleo de Inteligência Policial.

A suspeita da PF é que parte do dinheiro se trata de propinas para viabilizar a liberação de crédito do FI-FGTS a empresas. Geddel é suspeito de receber R$ 20 milhões em propinas.

