Defesa de Daniel Silveira paga fiança; audiência de custódia está marcada para esta sexta

A defesa do deputado federal Daniel Silveira (PSL), preso novamente nesta quinta-feira, 24, apresentou nesta sexta, 25, o recibo do pagamento da fiança de R$ 100 mil determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), informa o G1.

A audiência de custódia do parlamentar, na qual a defesa irá reivindicar a prisão domiciliar, está prevista ainda para esta sexta, em Brasília.

O deputado foi detido por violar mais de 30 vezes o uso da tornozeleira eletrônica. Ao determinar a nova prisão, Moraes havia estabelecido o valor da fiança. Como o valor não havia sido pago, Silveira voltou para a prisão.

Segundo agentes da Polícia Federal, o parlamentar chegou a tentar fugir pulando o muro de sua residência. Os policiais relataram que, na ocasião, a tornozeleira estava intacta.

A primeira prisão de Silveira ocorreu em fevereiro deste ano, após defender a volta do AI-5, instrumento da ditadura militar, e a destituição de ministros do STF.

