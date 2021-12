Decreto para extinguir Secopa é publicado

Cerca de quatro meses após o fim da Copa do Mundo, o governo da Bahia publicou o decreto que estabelece as normas para a extinção da Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo (Secopa), que executou, até setembro deste ano, R$ 56 milhões de um orçamento de R$ 63 milhões previsto para 2014, segundo a coordenadora-executiva de projetos da pasta, Lilian Pitanga.



Com o fim da pasta, serão extintos 23 cargos comissionados, de acordo com Lilian. A secretaria conta ainda com 34 funcionários que trabalham sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), conforme o Orçamento 2014.



A extinção da secretaria tem também um efeito político. O PCdoB perde um espaço no governo. Procurado, o titular da Secopa, Ney Campello, não atendeu às ligações.

Filiado ao PCdoB, Campello já havia declarado sua torcida para que Rui Costa, caso eleito governador, criasse uma Secretaria do Esporte na nova estrutura administrativa do estado. Campello também já havia se colocado disponível para contribuir em uma espécie de "continuidade do projeto".



Costa já informou que só se pronunciará sobre o novo secretariado entre os dias 1º e 10 de dezembro. O cenário projetado por ele, entretanto, é de diminuição de secretarias e corte de cargos comissionados.



Em relação ao esporte, existe atualmente na estrutura do governo baiano a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), também sob o comando do PCdoB, com o secretário Nilton Vasconcelos. Caberá à Setre, inclusive, assumir a gestão do arquivo corrente e intermediário, se houver, além de eventuais compromissos da Secopa, segundo o decreto.



A Setre também terá preferência no reaproveitamento dos bens móveis que integram o patrimônio da Secopa. A Secopa deverá encerrar as atividades até o dia 31 de dezembro, como já estava definido desde o momento da sua criação, em maio de 2011.



Atividades



A secretaria consumiu diretamente, desde a sua origem, pelo menos R$ 95,5 milhões, de acordo com Lilian. Segundo a coordenadora, o orçamento executado de 2013 foi de R$ 62 milhões. Em 2012, o valor foi de R$ 33,5 milhões.



"Hoje, a gente trabalha em um relatório que vai consolidar todos os legados sociais e econômicos gerados pela Copa e como podem ser vivenciados em eventos semelhantes. Além disso, estamos finalizando a prestação de contas", diz Lilian, ao ser questionada sobre o funcionamento da pasta quatro meses após o Mundial.



Ela afirma que o relatório final será apresentado em dezembro. A funcionária da Secopa explica que ainda há projetos ligados à secretaria em andamento, como o Gol Verde. O programa previa inicialmente o plantio de 1.111 mudas de mata atlântica para cada gol marcado na Arena Fonte Nova durante o Mundial.



Segundo a Secopa, porém, o projeto tomou proporções maiores e 42.221 mudas serão plantadas, o que corresponde a uma área de aproximadamente 38 campos de futebol.

Comissão



A Assembleia Legislativa da Bahia ainda mantém a Comissão Especial da Copa, presidida pelo deputado Bruno Reis (PMDB). A reportagem tentou entrar em contato com o peemedebista e o presidente da Casa, Marcelo Nilo (PDT), mas nenhum deles atendeu aos telefonemas.

